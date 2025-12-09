S’abonner au mag
  • C1
  • J6
  • Real Madrid-Manchester City

Gros doutes sur la présence de Kylian Mbappé contre Manchester City

CMF
Gros doutes sur la présence de Kylian Mbappé contre Manchester City

Madrid a peur.

Selon les informations de Marca, Kylian Mbappé n’a pas rejoint ses coéquipiers à l’entraînement avant le match du Real Madrid contre Manchester City ce mercredi. De quoi jeter le doute sur sa participation, alors que l’attaquant de 26 ans était annoncé disponible malgré une fracture au doigt. Kyky de Bondy souffre aussi de douleurs au genou, touché dimanche dernier lors du match contre Celta de Vigo. La décision finale dépendra de l’état de forme du joueur dans les heures précédant la rencontre.

C’est l’hécatombe à Madrid

S’il venait à déclarer forfait, Mbappé s’ajouterait à la liste déjà gargantuesque des blessés madrilènes. Particulièrement décimée, la défense a de quoi donner des sueurs froides aux supporters merengue : aux blessures de Dean Huijsen (genou), David Alaba (mollet), Dani Carvajal (genou), Trent Alexander-Arnold (quadriceps) et Ferland Mendy (ischio) s’est ajoutée celle d’Éder Militão (ischio) ce dimanche, si bien que Xabi Alonso n’aura que quatre défenseurs à disposition face à City.

Touché à la cheville depuis une rencontre contre Bilbao début décembre, Eduardo Camavinga ne s’est pas non plus pointé à l’entraînement et devrait lui aussi manquer à l’appel.

Ce sera Monsieur Bricolage sur le banc du Real mercredi.

Pas touche, Zizou est à nous

CMF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
  • Crime
Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier

Elle l’appelait “mon fauve”. Monique Olivier a été l’épouse et la complice de Michel Fourniret. Comment en est‑elle arrivée là?

Les grands récits de Society: Les mystères de Monique Olivier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!