Gros doutes sur la présence de Kylian Mbappé contre Manchester City

Madrid a peur.

Selon les informations de Marca, Kylian Mbappé n’a pas rejoint ses coéquipiers à l’entraînement avant le match du Real Madrid contre Manchester City ce mercredi. De quoi jeter le doute sur sa participation, alors que l’attaquant de 26 ans était annoncé disponible malgré une fracture au doigt. Kyky de Bondy souffre aussi de douleurs au genou, touché dimanche dernier lors du match contre Celta de Vigo. La décision finale dépendra de l’état de forme du joueur dans les heures précédant la rencontre.

C’est l’hécatombe à Madrid

S’il venait à déclarer forfait, Mbappé s’ajouterait à la liste déjà gargantuesque des blessés madrilènes. Particulièrement décimée, la défense a de quoi donner des sueurs froides aux supporters merengue : aux blessures de Dean Huijsen (genou), David Alaba (mollet), Dani Carvajal (genou), Trent Alexander-Arnold (quadriceps) et Ferland Mendy (ischio) s’est ajoutée celle d’Éder Militão (ischio) ce dimanche, si bien que Xabi Alonso n’aura que quatre défenseurs à disposition face à City.

Touché à la cheville depuis une rencontre contre Bilbao début décembre, Eduardo Camavinga ne s’est pas non plus pointé à l’entraînement et devrait lui aussi manquer à l’appel.

Ce sera Monsieur Bricolage sur le banc du Real mercredi.

