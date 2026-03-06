Être le voisin de Lionel Messi, c’est bon pour le portefeuille

Le meilleur joueur de l’histoire est potentiellement le meilleur agent immobilier aussi. Pour faire augmenter le prix de sa maison, il suffit d’être le voisin de Lionel Messi. Bon ok, ce n’est pas donné à tout le monde. Mais l’entrepreneur Patrick Bet-David a eu cette chance.

Notre cher voisin

L’Américain a acheté son manoir dans le quartier luxueux de Bay Colony pour environ 17 millions d’euros il y a quelques années. L’arrivée du joueur argentin en 2023 a plus que doublé la valeur de sa maison, qui vaudrait aujourd’hui un peu plus de 40 millions, rapporte The Sun. On espère qu’il l’a invité à la fête de quartier.

À son arrivée à Miami, Messi avait acheté un manoir de 10 500 mètres carrés pour presque 10 millions d’euros. Quand ses admirateurs ont appris où l’octuple Ballon d’or résidait, la valeur des habitations dans son quartier aurait explosé. Parce que Messi, ce n’est pas n’importe qui, rien à voir avec ce voisin amateur de tapage nocturne. Pour l’Argentin, ce sont plutôt barbecues, baignades et foot dans le jardin.

Messi’s new $11M mansion in Florida. 🏡🇺🇸pic.twitter.com/PKId8jtC3C — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) September 12, 2023

On préfère encore Damien Perquis comme voisin.

