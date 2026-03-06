Moussa Niakhaté apprend que son frère joue en Ligue 1

Deux frères, deux fauves. Si le ton est monté entre Moussa Niakhaté et Malang Sarr lors du quart de finale de Coupe de France entre Lyon et Lens (2-2, 4 TAB à 5) ce jeudi soir, les deux défenseurs centraux sénégalais ont mis les choses au clair. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils s’apprécient beaucoup.

« Malang c’est MON FRÈRE ! »

Le Lensois Malang Sarr, d’abord, est revenu sur ce moment, consécutif à un ballon disputé entre Corentin Tolisso et Ismaëlo Ganiou en fin de match. « On s’est un peu accroché… Moussa, c’est mon frère, ça reste mon frère, a-t-il raconté à beIN Sports. « On s’accroche comme ça, mais on s’excuse toujours à la fin. C’est le football. Il veut gagner, je veux gagner aussi et ça peut chauffer entre certains moments, mais entre frères, on se chamaille un peu, mais on s’excuse toujours. »

Le champion d’Afrique Moussa Niakhaté, qui a raté le dernier tir au but de la soirée, est revenu sur ce moment sur son compte X. « Il a tout dit ! Trois minutes après sur un CPA [coup de pied arrêté] on s’est excusé et pris dans les bras. Après le match aussi. Malang c’est MON FRÈRE ! Ça fait presque dix ans qu’on se connaît, donc ce n’est pas un match qui changera les choses. Dans le football, ce sont des choses qui arrivent et arriveront encore », a-t-il commenté, avant d’enchaîner un magnifique smiley paix, smiley cœur et le hashtag nopolemique. Les deux pourraient se retrouver en sélection sénégalaise à la fin du mois, contre le Pérou et la Gambie.

Tout est bien qui finit bien, donc.

