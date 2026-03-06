S’abonner au mag
  • Coupe de France
  • Quarts
  • Lyon-Lens (2-2, 4 TAB 5)

Les tops et les flops de Lyon-Lens

Par Clément Gavard et Suzanne Wanègue
Réactions
Les tops et les flops de Lyon-Lens

Florian Thauvin a régalé, Endrick a écoeuré et on a bien cru que Rémi Himbert avait un moteur à la place des jambes. Lens file en demies, l'OL est au tapis.

Les tops

florian-thauvin

Florian Thauvin

Un champion du monde de 33 ans toujours aussi fort et qui réussit son retour, tout en pouvant changer de coupe de cheveux à sa guise. Vivement le 15 mars pour Paul Pogba.

Note de la rédaction 9/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

malang-sarr

Malang Sarr

Des problèmes avec une porte qui grince ou avec un tiroir qui accroche ? Sarr saura vous aider : avec lui, ça coulisse fort.

Note de la rédaction 8 /10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Abdallah Sima

Wesley Saïd blessé à l’échauffement ? Il faut toujours se méfier des invités de dernière minute. Un petit air de Danemark 1992, cette patate.

Note de la rédaction 7.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Rémi Himbert

C’est Karim Benzema qui est l’ancien Rémi Himbert, et non pas le contraire.

Note de la rédaction 9/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

corentin-tolisso

Corentin Tolisso

« Maghnes Akliouche. Ayyoub Bouaddi. Benjamin Bourigeaud. Eduardo Camavinga. Joris Chotard. Youssouf Fofana. Mattéo Guendouzi. N’Golo Kanté. Boubacar Kamara. Manu Koné. Pierre Lees-Melou. Senny Mayulu. Enzo Millot. Paul Pogba. Adrien Rabiot. Morgan Schne-Schna-Schneiderlin. Moussa Sissoko. Benjamin Stambouli. Aurélien Tchouaméni. Khephren Thuram. Jordan Veretout. Warren Zaïre-Emery.  »

Bah quoi ?

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Les flops

wesley-said

Wesley Saïd

Un fan de Clair Obscur : Expedition 33 qui voulait se poser devant la cérémonie des Pégases. Bim, quatre trophées pour le jeu français.

Note de la rédaction La tuile
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

RESIZER_bf639fdcf9

Endrick

La bonne nouvelle, c’est que des millions de Brésiliens ont découvert la magie de la Coupe de France ce soir. En espérant pour l’attaquant que Carlo Ancelotti ne faisait pas partie des téléspectateurs.

Note de la rédaction 2/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

remy-descamps

Rémy Descamps

Il lui manque une lettre au milieu de son nom pour être un vrai winner, même s’il aura fallu attendre un 15e match pour le voir perdre en Coupe de France. Kjetil Haug sait ce qui lui reste à faire.

 

 

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Maitland_Niles_f0738f9754-copie

Ainsley Maitland-Niles

Il est sorti trop tard, à la 69e minute, à moins que le problème ne soit de l’avoir aligné trop tôt sur le terrain. S’il y a bien un domaine dans lequel il aurait pu se montrer utile, c’est aux tirs au but.

Note de la rédaction 2/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

te%CC%81le%CC%81chargement-10

Robin Risser

Qui lui a encore fait croire que Franck Raviot était dans les tribunes, sérieux ?

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Donner une note

  • ou
    Passer d'un joueur à l'autre.

  • Choisir une note.
  • Enter
    Valider la note.
  • Echap
    Fermer le clavier.

Par Clément Gavard et Suzanne Wanègue

À lire aussi
22
Revivez Lyon-Lens (2-2)
  • Coupe de France
  • Quarts
  • OL-Lens
Revivez Lyon-Lens (2-2)

Revivez Lyon-Lens (2-2)

Revivez Lyon-Lens (2-2)
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
  • Enquête
Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C’était il y a 50 ans, et personne n’a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd’hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l’enquête.

Les grands récits de Society: Les disparus de Boutiers
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

22
Revivez Lyon-Lens (2-2)
Revivez Lyon-Lens (2-2)

Revivez Lyon-Lens (2-2)

Revivez Lyon-Lens (2-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.