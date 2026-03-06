- Coupe de France
- Quarts
- Lyon-Lens (2-2, 4 TAB 5)
Les tops et les flops de Lyon-Lens
Florian Thauvin a régalé, Endrick a écoeuré et on a bien cru que Rémi Himbert avait un moteur à la place des jambes. Lens file en demies, l'OL est au tapis.
Les tops
Florian Thauvin
Un champion du monde de 33 ans toujours aussi fort et qui réussit son retour, tout en pouvant changer de coupe de cheveux à sa guise. Vivement le 15 mars pour Paul Pogba.
0 note(s)
Malang Sarr
Des problèmes avec une porte qui grince ou avec un tiroir qui accroche ? Sarr saura vous aider : avec lui, ça coulisse fort.
0 note(s)
Abdallah Sima
Wesley Saïd blessé à l’échauffement ? Il faut toujours se méfier des invités de dernière minute. Un petit air de Danemark 1992, cette patate.
0 note(s)
Rémi Himbert
C’est Karim Benzema qui est l’ancien Rémi Himbert, et non pas le contraire.
0 note(s)
Corentin Tolisso
« Maghnes Akliouche. Ayyoub Bouaddi. Benjamin Bourigeaud. Eduardo Camavinga. Joris Chotard. Youssouf Fofana. Mattéo Guendouzi. N’Golo Kanté. Boubacar Kamara. Manu Koné. Pierre Lees-Melou. Senny Mayulu. Enzo Millot. Paul Pogba. Adrien Rabiot. Morgan Schne-Schna-Schneiderlin. Moussa Sissoko. Benjamin Stambouli. Aurélien Tchouaméni. Khephren Thuram. Jordan Veretout. Warren Zaïre-Emery. »
Bah quoi ?
0 note(s)
Les flops
Wesley Saïd
Un fan de Clair Obscur : Expedition 33 qui voulait se poser devant la cérémonie des Pégases. Bim, quatre trophées pour le jeu français.
0 note(s)
Endrick
La bonne nouvelle, c’est que des millions de Brésiliens ont découvert la magie de la Coupe de France ce soir. En espérant pour l’attaquant que Carlo Ancelotti ne faisait pas partie des téléspectateurs.
0 note(s)
Rémy Descamps
Il lui manque une lettre au milieu de son nom pour être un vrai winner, même s’il aura fallu attendre un 15e match pour le voir perdre en Coupe de France. Kjetil Haug sait ce qui lui reste à faire.
0 note(s)
Ainsley Maitland-Niles
Il est sorti trop tard, à la 69e minute, à moins que le problème ne soit de l’avoir aligné trop tôt sur le terrain. S’il y a bien un domaine dans lequel il aurait pu se montrer utile, c’est aux tirs au but.
0 note(s)
Robin Risser
Qui lui a encore fait croire que Franck Raviot était dans les tribunes, sérieux ?
0 note(s)
Donner une note
-
⇞ou
⇟
Passer d'un joueur à l'autre.
-
←
→
↓
↑
Choisir une note.
-
Enter
Valider la note.
-
Echap
Fermer le clavier.
Par Clément Gavard et Suzanne Wanègue