Philippe Christanval s’engage à Sarcelles pour les Municipales 2026

Sarcelles et lui. Philippe Christanval semble toujours très attaché à la ville du Val-d’Oise où il a grandi puisque l’ancien défenseur central s’est affiché auprès de François-Xavier Valentin (ex-Horizons), conseiller municipal d’opposition et candidat aux élections municipales de mars 2026.

Un « terrain d’excellence » plutôt qu’un commissariat

Ce dernier a pour projet d’éviter la construction d’un commissariat en lieu et place du terrain… Philippe Christanval. « On veut absolument lutter contre ce projet et permettre aux jeunes de continuer de jouer au foot, continuer de jouer sur ce terrain mythique », a expliqué l’homme politique. Ce dernier veut ainsi placer le commissariat à un autre endroit de la ville et faire du stade « un terrain d’excellence, avec une pelouse hybride, une petite tribune ».

« Je soutiens ta candidature, tout simplement parce qu’au delà du terrain qui porte mon nom, c’est toute une histoire. Nous avons tous débuté sur ce terrain-là. Ici, c’est aussi un lieu convivial où toutes les générations se rencontrent, les plus jeunes, les parents, les grands-parents », annonce le joueur passé notamment par Monaco, le FC Barcelone et l’OM dans la vidéo postée sur les réseaux sociaux de François-Xavier Valentin.

Le foot est décidément au cœur des préoccupations politiques.