Un ancien de l'OM signe un nouveau golazo en Turquie

L’ironie du sort. Amir Murillo, arrivé début février à Beşiktaş en provenance de l’Olympique de Marseille, a déjà marqué son deuxième but pour sa cinquième apparition sous le maillot stambouliote, ce mercredi, en Coupe de Turquie contre le Çaykur Rizespor.

L’international panaméen a ouvert le score à la 27e minute, grâce à un tir puissant déclenché aux abords de la surface de réparation. Beşiktaş s’est largement imposé sur le score 4-1.

🚀 MURILLO'DAN GÜDÜMLÜ FÜZE! 🦅 Beşiktaş, Çaykur Rizespor karşısında Murillo'nun harika golüyle 1-0 öne geçti! pic.twitter.com/QUXshw0Cvk — A Spor (@aspor) March 4, 2026

En Turquie, Murillo enchaîne les titularisations et donc les jolis buts. Il s’était déjà illustré le 22 février dernier, en marquant sur une frappe forte qui a fini en barre rentrante face à Göztepe, dans le championnat turc.

Un Amir en or.

