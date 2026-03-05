S’abonner au mag
Un ancien de l'OM signe un nouveau golazo en Turquie

Un ancien de l'OM signe un nouveau golazo en Turquie

L’ironie du sort. Amir Murillo, arrivé début février à Beşiktaş en provenance de l’Olympique de Marseille, a déjà marqué son deuxième but pour sa cinquième apparition sous le maillot stambouliote, ce mercredi, en Coupe de Turquie contre le Çaykur Rizespor.

L’international panaméen a ouvert le score à la 27e minute, grâce à un tir puissant déclenché aux abords de la surface de réparation. Beşiktaş s’est largement imposé sur le score 4-1.

En Turquie, Murillo enchaîne les titularisations et donc les jolis buts. Il s’était déjà illustré le 22 février dernier, en marquant sur une frappe forte qui a fini en barre rentrante face à Göztepe, dans le championnat turc.

Un Amir en or.

