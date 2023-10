Igor Tudor proche de rejoindre Besiktas ?

Partir de l’OM pour rejoindre le quatrième de Turquie ? C’est oui.

C’est ce qui serait en train de se passer. Selon le média croate Germanijak, souvent bien renseigné, Igor Tudor serait proche de s’engager avec le Besiktas. L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille aurait déjà entamé des négociations avec le club turc. Auraient aussi fait le voyage : son adjoint de toujours Hari Vukas et le préparateur physique Toni Modric. À noter que pour le moment, c’est Burak Yilmaz, champion de France avec Lille en 2021, un nom bien connu de la Ligue 1, qui assure l’intérim.

Il y a plusieurs mois, le club phocéen apprenait le départ d’Igor Tudor. L’entraîneur croate, avait parfaitement remplacé Jorge Sampaoli en accrochant le podium et en qualifiant l’OM à la prochaine Ligue des Champions. Et c’est pour des « raisons privées et professionnelles » qu’il avait plié bagage. Pressenti du côté du Napoli pour remplacer Rudi Garcia, Tudor pourrait finalement retrouver un pays qu’il connaît pour avoir occupé les bancs de Karabukspor entre 2016 et 2017, et celui de Galatasaray en 2017.

Bonne idée ?

