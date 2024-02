Le contrat d’un joueur de Besiktas résilié à cause d’un site de rencontre ?

Les sites de rencontre peuvent aussi mettre fin à des aventures.

Besiktas a annoncé ce lundi mettre un terme au contrat du joueur turc Emirhan Delibaş. La raison qui serait évoquée par les médias turcs ? Le joueur de 21 ans aurait créé un compte sur Bumble (un site de rencontre) dans lequel il mentionne être un joueur de football professionnel appartenant au club stambouliote​. Ce qui n’aurait visiblement pas été apprécié par les dirigeants du club classé 4e de la Süper Lig, qui a officialisé son départ à travers un communiqué : « Nous nous sommes séparés du footballeur professionnel Emirhan Delibaş d’un commun accord. Nous souhaitons à Emirhan Delibaş du succès dans sa future carrière. »

Le Turc formé à Besiktas n’était entré en jeu qu’à deux reprises, disputant 9 minutes en championnat et 5 minutes en Ligue Europa Conférence. Delibaş a également tenu à démentir les rumeurs circulant sur son départ : « Je voulais communiquer avec vous au sujet des rumeurs infondées qui circulent depuis peu. Je rejette les calomnies portées par de faux comptes et tiens à préciser que ma loyauté envers mon équipe ne peut être remise en question. Besiktas est une responsabilité pour moi, votre amour et votre soutien ont toujours été ma plus grande motivation. »

