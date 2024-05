Une offre sérieuse de Besiktas pour… José Mourinho

Portugal, Angleterre, Italie, Espagne.

Et maintenant, la Turquie ? Sans club depuis sa séparation avec la Roma en janvier 2024, José Mourinho est sur le marché. Et visiblement, il a une offre sur la table : elle proviendrait de Besiktas, qui tente actuellement de faire venir le Lusitanien sur son banc de touche. « Nous répondons aux attentes économiques de Mourinho, nous travaillons spécifiquement sur les sponsorings et nous sommes prêts à nous aligner sur ses demandes salariales », a même assuré Hüseyin Yücel, dans des propos rapportés par Sporx.

Et le vice-président du club d’ajouter ce samedi, optimiste : « Il y a environ un mois, j’ai rencontré José Mourinho à Istanbul et il a accueilli favorablement notre offre. Je lui ai dit que je voulais le voir à Besiktas, j’ai précisé qu’il convenait à l’alchimie du club. José Mourinho a répondu qu’il analyserait l’offre, qu’il suivrait l’équipe et qu’il reviendrait vers nous. Mourinho a répondu après un certain temps, et a déclaré qu’il aimerait qu’on se revoit en Italie la semaine prochaine. »

Et pourquoi pas ?