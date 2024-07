Trabzonspor entame une procédure judiciaire contre un ancien Parisien

Décidément, tout part en cacahuètes.

Trabzonspor a annoncé dans un communiqué que Thomas Meunier avait lundi soir résilié unilatéralement son contrat avec le club. D’après les médias turcs, le latéral belge aurait également entamé des négociations avec deux clubs de Ligue 1, provoquant la colère des dirigeants turcs, qui précisent dans le communiqué entamer des poursuites judiciaires contre le Belge ainsi que le club avec lequel il négocie. L’ancien joueur du PSG était arrivé sur les bords de la mer Noire en février dernier, en signant un contrat jusqu’en 2025, et a disputé 19 matchs avec les Bordo-mavi en deuxième partie de saison.

Kamuoyuna Duyuru Kulübümüz ile profesyonel futbolcu Thomas Andre Meunier arasındaki 07.02.2024 başlangıç ve 30.06.2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, Thomas Andre Meunier tarafından tek taraflı olarak feshedilmiştir. Futbolcu tarafından yapılan fesih işlemine… pic.twitter.com/Q99ksvUST5 — Trabzonspor Kurumsal (@TSKurumsal) July 16, 2024

Cette nouvelle a rendu furieux le président de Trabzonspor, Ertuğrul Doğan, qui a confirmé aux médias turcs avoir engagé des avocats pour poursuivre en justice les différentes parties impliquées. Il a expliqué être en colère, car il s’était déjà montré conciliant avec le Belge : « Lors de l’accord que nous avons conclu avec Thomas Meunier, nous lui avons dit que nous comprendrions qu’il soit transféré dans un club situé près de sa famille pour des raisons personnelles que je ne peux pas expliquer ici. Il y avait une clause prévue à cet effet. La condition était la suivante : l’équipe avec laquelle le joueur se mettrait d’accord contacterait Trabzonspor à l’avance, et nous aurions agi en conséquence. Nous avions ajouté cette clause, mais hier soir, 5 minutes avant l’expiration de celle-ci, il nous a envoyé un mail pour nous dire qu’il avait résilié unilatéralement son contrat. J’ai donné des instructions aux avocats et nous allons faire valoir nos droits. Nous allons le poursuivre en justice ainsi que le club dans lequel il ira. Il n’est pas possible qu’il porte à nouveau le maillot de Trabzonspor. »

Qui pour récupérer l’ancien Parisien en Ligue 1 ?

