Thomas Meunier : « Le monde part en cacahuètes  »

Tout sauf sa langue de sa poche.

Réputé pour son franc-parler, Thomas Meunier a encore frappé. Alors que le Conseil des ministres belge a approuvé le premier volet de réparation de la loi transgenre, permettant aux Belges de changer plusieurs fois de sexe et de prénom, le latéral de Dortmund a tenu à réagir sur ses réseaux sociaux. Après avoir dit que « le monde part en cacahuètes, et à une belle vitesse », le Diable rouge a été repris par le professeur Fabrizio Bucella, qui lui a reproché son « mépris pour la différence ». Thomas Meunier a tenu à préciser sa pensée.

Le monde part en cacahuètes, et à une belle vitesse. https://t.co/kPJbnXZNmF — Thomas Meunier (@ThomMills) July 7, 2023

L’international belge de 31 ans a lâché : « Jeunes en quête d’identité qui trouvent dans la transsexualité une pseudo-réponse à leur mal-être. C’est la porte ouverte à des abus inconscients qui ne feront que semer encore plus le trouble dans ce qui est censé être un choix de vie. Aucune transphobie. Simple constatation. L’État participe encore une fois de manière passive à la découverte et au développement de ce qui doit être un choix réfléchi. Cette réforme n’aide en rien à combler l’aide psychologique recherchée par les ados, rétorque-t-il avant de conclure. Je peux débattre 3 heures sur le sujet. Tout le monde a son avis. J’accepte tout le monde et suis le premier à dénoncer les discriminations, mais sur ce coup-ci, le gouvernement fait fausse route. On ne choisit pas son orientation sexuelle à la carte, bordel. »

Progressiste le Thomas.

Un ancien international belge supplie Eden Hazard pour « qu’il n’arrête pas de jouer au football »