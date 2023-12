Thomas Meunier raconte les amendes de Dortmund pour les kilos en trop après les fêtes

Marco Reus peut oublier le pain d’épices et le vin chaud.

Lors de son passage dans l’émission « Grand Cactus », Thomas Meunier a évoqué les sanctions infligées par le Borussia Dortmund aux joueurs en surcharge pondérale au retour de la trêve hivernale. La direction du BVB utiliserait un barème d’amendes assez hallucinant : « Nous avons été pesés lors du dernier entraînement et ce sera fait à la reprise, a détaillé l’ancien joueur du PSG. Le tarif est connu : une amende de 1 000 euros est prévue par kilo pris puis, à partir d’un certain palier, on passe à 1 000 euros… les 100 grammes ! »

Transféré librement chez les Borussen en juillet 2020, l’international belge de 32 ans a lâché une anecdote savoureuse au sujet de l’un de ses coéquipiers : « Sans balancer le nom, j’en connais un qui en était à 10 000 euros. On lui a dit: « Tu as une semaine et si tu perds les kilos, on diminue l’amende »… et il y est parvenu ! »

Fun les repas de Noël outre-Rhin.

Dortmund bute sur Mayence