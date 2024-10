Ligue des champions : Dortmund leader devant Brest

La hypeBrest n’aura pas duré longtemps.

Après son succès de folie en Autriche, le Stade brestois aura pu profiter du trône de la phase de ligue de C1 pendant à peine deux heures, puisqu’il a dû le laisser au Borussia Dortmund, large vainqueur du Celtic ce mardi soir. Un autre club allemand, le Bayer Leverkusen, a réalisé le 6/6 en attendant les rencontres de mercredi.

Manchester City, l’Inter et Arsenal ont obtenu leur première victoire dans cette campagne européenne, quand l’AC Milan reste bloqué à zéro point après ses revers contre Liverpool et le Bayer Leverkusen (et se retrouve donc déjà à six unités des pirates brestois). Comme pour le RB Salzbourg, l’aventure pourrait être longue pour l’Étoile rouge de Belgrade, les Young Boys et le Slovan Bratislava.

✅✅ 2/2 Champions League wins: 🇩🇪 Borussia Dortmund 🇫🇷 Stade Brestois 🇩🇪 Bayer Leverkusen ❌❌ 2/2 Champions League defeats: 🇮🇹 AC Milan 🇷🇸 Crvena zvezda 🇦🇹 Salzburg 🇸🇰 Slovan Bratislava 🇨🇭 Young Boys pic.twitter.com/SDxalX3tdR — Football Rankings (@FootRankings) October 1, 2024

Monaco doit gagner 8-0 demain soir pour rejoindre le Borussia Dortmund, on y croit !

100 euros par minute de retard : voilà les sanctions qui attendent les joueurs de Dortmund