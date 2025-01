Quand Dembélé va, Paris va

Il fallait être Rennais ou Nantais ce mercredi soir pour se rappeler du dernier triplé d’Ousmane Dembélé. Inscrit lors d’un derby, le 6 mars 2016, le premier hat-trick du numéro 10 du Paris Saint-Germain chez les professionnels a certainement longtemps pensé ne jamais avoir de successeur. Neuf ans plus tard, c’est tel un véritable numéro 9 qu’il a réédité la même performance, contre Stuttgart, en Ligue des champions cette fois-ci.

Toujours plus haut, toujours plus loin

L’international français a trouvé ses marques à ce poste cette saison, et il n’est plus du tout moqué pour ses statistiques faméliques. Il a d’ailleurs confirmé qu’il affectionnait ce positionnement au micro de Canal + à l’issue de la rencontre. « Je suis content. Je suis beaucoup plus proche du but en jouant numéro 9, a-t-il ainsi confié. Dès que j’élimine un joueur, je suis devant le but. J’ai cette lucidité pour marquer. Je suis aussi très bien servi par mes partenaires. » Bien servi certes, comme sur sa première réalisation, offerte par Bradley Barcola, mais il s’est aussi bien débrouillé seul. En puissance comme sur son doublé, puis en finesse, sur le but du 4-0.

Joueurs du @PSG_inside ayant inscrit un triplé en @ChampionsLeague : - Zlatan Ibrahimovic - Layvin Kurzawa - Neymar - Kylian Mbappé - Ousmane Dembélé #STUPSG — Stats Foot (@Statsdufoot) January 29, 2025

« Dembouz » surfe aussi sur une dynamique inédite pour lui. Depuis la réception de Lyon au Parc mi-décembre, l’attaquant est sur une impressionnante série de 11 buts sur ses 8 derniers matchs. Fini donc l’époque peu enviée des ratés à la pelle et de la frustration. Des performances qui sont même parvenues à enjouer Luis Enrique en conférence de presse, pourtant habituellement peu enclin à s’attarder sur les performances individuelles : « Ousmane a fait un match superbe. En ce moment il est exceptionnel. C’est ça une équipe, utiliser les forces des individualités. » Nasser al-Khelaïfi n’hésitait pas non plus à afficher sa joie. « Je suis content pour Ousmane », a-t-il ainsi glissé en zone mixte, le sourire jusqu’aux oreilles.

Un triplé pour les gouverner tous

Déjà la semaine dernière contre City, son entrée pleine d’envie, malgré un score négatif au bout de cinq minutes sur le terrain, avait largement contribué à insuffler un vent de révolte, mais aussi de confiance, à des Parisiens qui venaient de voir le ciel leur tomber sur la tête. Démonstratif dans ses célébrations, il avait aussi su se muer en leader, à l’heure d’exhorter ses coéquipiers à rester concentrés jusqu’au bout, dans des images capturées par Canal+. À l’heure où il apprend à devenir plus tueur devant le but, Dembélé deviendrait-il aussi en plus un leader ? La question a le mérite de se poser, alors qu’il se place parmi les meilleurs buteurs en club de l’année 2025, aux côtés d’un certain Kylian Mbappé et Lautaro Martínez. Ce n’est d’ailleurs pas juste un symbole si au moment où Paris devait absolument se réveiller sur la scène européenne, il y a sorti deux performances de très haut niveau. À entendre les propos élogieux de Désiré Doué après la rencontre, on n’est sans doute plus très loin de cette réalité : « C’est génial pour lui. Il nous aide beaucoup. Ce soir il a été juste exceptionnel. Bravo Ousmane. »

QUEL BUT D'OUSMANE DEMBÉLÉ ! 🚀 Le PSG déroule et mène 3-0 en 35 minutes contre Stuttgart 😳#VFBPSG | #UCL pic.twitter.com/7Nja55BxbN — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) January 29, 2025

En attendant de voir si cette large embellie aura une suite, Dembélé peut avoir le sourire avant les prochaines échéances européennes. En barrages, Paris croisera donc le fer avec Brest ou Monaco, deux très bonnes connaissances du championnat de France, mais aussi deux très bons souvenirs. Lors de ses deux derniers matchs contre les Bretons, Dembélé a inscrit deux buts et donné une passe décisive, alors que contre les Monégasques, ce sont trois buts, dont le dernier est encore tout frais. Attrapez les Ous’ !

Nasser al-Khelaïfi se réjouit pour le football français