Donnarumma sur le but polémique de Benzema lors de la remontada du Real  : « J’aurais dû rester à terre »

Gianluigi Donnarumma est capable de survivre à un crampon dans la gueule. Mais pas à l’humiliation du Bernabéu.

À l’occasion de son passage dans Viva El Futbol – le podcast d’Antonio Cassano –, Gianluigi Donnarumma est revenu sur l’un des plus gros traumatismes de son début de carrière : la remontada du Real Madrid face au PSG, le 8 mars 2022 en 8es retours de Ligue des champions (3-1), et plus particulièrement le premier des trois buts de Karim Benzema, sur lequel l’attaquant français était venu gêner, avec autorité, le dégagement du portier italien.

Donnarumma n'a visiblement toujours pas digéré la fameuse action litigieuse avec Benzema… pic.twitter.com/gpV5TIQr28 — TEAM Serie A FR (@TeamSerieA_fr) February 3, 2025

« J’ai commis une erreur, j’aurais dû rester à terre, rembobine ce dernier. Pourquoi je te dis ça ? À partir du moment où l’arbitre ne siffle pas et qu’il (Benzema) marque son but, il n’y a aucune chance que l’arbitre revienne sur sa décision et annule le but. Au Bernabéu, avec ce public en fusion, jamais de la vie l’arbitre n’annule le but. La seule chose que j’aurais dû faire était de rester à terre, mais bon… Ça m’est resté en travers de la gorge. »

« Il n’y a rien, c’est un pressing, avait lâché KB9 quelques heures après ce fameux match. Il veut attendre, je le presse, et il perd le ballon. Il aurait dû dégager ! »

Le programme complet des barrages de Ligue des champions