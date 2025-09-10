Kylian Mbappé revient sur son litige financier avec le PSG

Il aurait même pu manifester en ce 10 septembre.

Dans son entretien accordé à L’Équipe Mag, Kylian Mbappé est revenu sur les 55 millions d’euros qu’il réclamait au Paris Saint-Germain. Une somme qu’on lui doit tout simplement de par son travail, explique t-il : « J’ai signé un contrat de travail. Je voulais juste être payé. Je n’ai rien contre le PSG, j’aime ce club, j’y ai des amis. Mais c’est le seul moyen pour récupérer mon dû, quelque chose que j’ai mérité de la sueur de mon front. […] Au bout d’un moment, il faut bien réagir. »

« On a été très proches du but… »

Questionné sur son ressenti face à la victoire parisienne en Ligue des champions et son prétendu « seum », l’ancien Parisien a tout de même reconnu, avec le sourire, le timing cruel de ce sacre si attendu, arrivant seulement un an après son départ : « C’est sûr qu’en l’analysant comme ça à la va-vite, tu peux penser que je suis un putain de poissard. […] Nous, on perd contre Dortmund en tirant 40 fois, 8 fois sur la barre… Je ne peux toujours pas vous expliquer comment on n’est pas passé, honnêtement. »

Loin de la rancune, le meilleur buteur de l’histoire du PSG s’est plutôt montré factuel face à cet échec avec le club de la capitale et semble être déjà passé à autre chose : « On a pas gagné et mon temps est passé. » Un temps qu’il passe désormais dans son club de rêve, le Real Madrid, avec lequel il ambitionne de remporter sa première Ligue des champions.

Sans rancune.

