Kylian Mbappé réclame à nouveau ses sous au PSG

La poule aux œufs d’or ne veut plus l’être.

Le divorce entre le PSG et Kylian Mbappé est loin de s’être passé en douceur et ce dernier continue d’impacter la vie du club et du joueur, alors même que la nouvelle saison a débuté. Mis en demeure en juin dernier, alors que l’attaquant réclamait 100 millions, le club parisien voit désormais son ancienne vedette lui demander la coquette somme de 55 millions, tout en ayant saisi les commissions juridiques de la LFP et de l’UEFA, via la FFF. Le Monde révèle ainsi que le nouveau joyau du Real entend bien récupérer ce qui constitue une partie de sa prime à la signature, qu’il était censé recevoir en février, ainsi que trois mois de salaire.

La période concernée s’étend d’avril à juin, tandis qu’il réclame au demeurant sa prime d’éthique reposant sur ces mêmes mois. Les actions juridiques du capitaine de l’équipe de France ont selon Le Monde été déposées devant la LFP le 8 août dernier, s’appuyant essentiellement sur le droit du travail. Une situation qui pourrait rapidement tourner à l’avantage de l’attaquant, mais surtout exposer le champion de France à des sanctions s’il était reconnu coupable.

Vu l’inimitié entre les deux clubs et les fraîches relations entre Nasser al-Khelaïfi et Florentino Pérez, pour sûr que l’Espagnol se frotte les mains.

