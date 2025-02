Miné par l’exclusion de Bellingham, le Real Madrid perd deux points précieux à Osasuna

Osasuna 1-1 Real Madrid

Buts : Budimir (58e, SP) pour les Gorritxoak // Mbappé (15e) pour les Merengues.

Carton rouge : Bellingham (44e).

Le Real Madrid fait du surplace.

Les champions d’Espagne en titre n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul (1-1) sur la pelouse d’Osasuna ce samedi dans le cadre de la 24e journée de Liga. Les hommes de Carlo Ancelotti avaient pourtant parfaitement lancé les opérations en ouvrant le score : sur un bon centre de Federico Valverde, Kylian Mbappé surgit à toute vitesse dans la surface pour tromper Sergio Herrera (0-1, 15e). Face aux nombreuses fautes non sanctionnées des joueurs d’Osasuna sur le buteur du jour, la tension monte côté madrilène. Juste avant la pause, Jude Bellingham conteste avec instance une décision auprès de Monsieur Munuera Monter, qui sanctionne alors l’Anglais en brandissant directement un carton rouge (44e).

Cette exclusion déstabilise le club de la capitale qui, à dix contre onze, concède un but sur penalty d’Ante Budimir (1-1, 58e) après une faute d’Eduardo Camavinga en seconde période. Malgré les nombreuses occasions de but, l’équipe d’Ancelotti ne parviendra jamais à repasser devant. Avec ce match nul, le Real Madrid enchaîne un troisième match sans victoire en Liga et peut surtout perdre sa première place dès ce week-end. En cas de victoire de l’Atlético de Madrid (actuellement à 49 pts) face au Celta de Vigo ce samedi et du Barça (actuellement à 48 pts) face au Rayo Vallecano lundi, les Merengues (51 pts) basculeraient à la troisième place du classement.

C’est tout de suite plus compliqué quand on n’entend pas l’hymne de la Ligue des champions.

Osasuna : Herrera – Areso (Peña, 59e), Catena, Herrando, Cruz (Bretones, 59e) – Torró, Moncayola (Gómez, 79e), García, Aimar – Zaragoza (Muñoz, 79e), Budimir (García , 87e). Entraîneur : Vicente Moreno.

Real Madrid : Courtois – Valverde, Tchouaméni, Asencio, Fran Garcia – Camavinga, Modrić, Bellingham – Díaz (Rodrygo, 69e), Mbappé, Vinícius. Entraîneur : Carlo Ancelotti.