Le Real commence par une petite victoire, Mbappé buteur

Real Madrid 1-0 Osasuna

But : Mbappé (51e, sp)

Expulsion : Bretones (90e + 4) côté Pampelune

Le Real Madrid de Xabi Alonso est en phase de construction. Il s’est imposé avec minimalisme contre Osasuna (1-0) pour ses débuts en Liga. Après un match compliqué, sans avoir montré grand chose, Kylian Mbappé démarre son long chemin vers la coupe du monde 2026 par une victoire. Xabi Alonso, lui, a du boulot.

Il a envoyé des messages ce soir, et c’est le plus important à retenir : Kylian Mbappé sera l’homme de base de son attaque, alors que Rodrygo est resté sur le banc toute la rencontre. Après une première demi-heure passée à faire tourner le ballon et chercher les failles d’une défense basque bien regroupée, le Real Madrid s’en est remis à des frappes lointaines de ses recrues : Alvaro Carreras, remuant, puis Dean Huijsen, de 30 mètres. Quand Kylian Mbappé a écrasé une reprise de son pied gauche, Osasuna n’avait pas tiré une fois en première période. Ensuite, le Français a marqué sur un penalty qu’il a lui même obtenu (1-0, 52e). En patron. La suite du match a manque de rythme, le Real aura eu plus de 70 % de possession, Osasuna n’aura tiré que deux fois.

On espère qu’il ne faudra pas 35 ans à Xabi Alonso.

Quinze ans plus tard, Walter Pandiani se paye Cristiano Ronaldo

