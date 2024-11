Le Real Madrid se défoule sur Osasuna

Real Madrid 4-0 Osasuna

Buts : Vinícius Júnior (34e, 61e et 69e) et Bellingham (42e) pour les Merengues

Le Real Madrid a souffert ces derniers jours et décidé de se défouler en malmenant Osasuna ce samedi après-midi, à Santiago Bernabéu (4-0).

Largement dominateurs, les Madrilènes ont dû se montrer patients avant de trouver l’ouverture. Une patience qui a vu Rodrygo, Éder Militão et Lucas Vázquez (à la mi-temps) quitter la pelouse sur blessure. La lumière est ainsi venue de Vinícius Júnior, trouvé au niveau du côté droit de la surface, pour mieux éliminer Alejandro Catena d’un crochet et conclure en fusillant Sergio Herrera (1-0, 34e). Peu avant la pause, le jeune Raúl Asencio s’est distingué en offrant un long ballon à Jude Bellingham, buteur d’un lob ajusté (2-0, 42e). Le premier pion de l’Anglais cette saison, toutes compétitions confondues.

Au retour des vestiaires, rien de nouveau, si ce n’est un Vinícius Júnior encore plus déterminé. Le corner mal frappé de Jon Moncayola a en effet permis à Andriy Lunin de relancer vite au pied en direction du Brésilien, dont la course a laissé Jesús Areso sur place et effacé Herrera pour pousser le ballon dans le but vide (3-0, 61e). Avant de sortir, l’Auriverde a glissé une ultime carte de visite, catapultant la passe en retrait de Brahim Díaz en puissance (4-0, 69e). Le retour sera long pour Pampelune.

En revanche, c’est la fin de dix jours moisis dans la capitale.

Le Real Madrid perd deux joueurs en 30 minutes