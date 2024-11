Le Real Madrid perd deux joueurs en 30 minutes

Comment dit-on hécatombe en espagnol ?

Actuellement opposé à Osasuna (avantage 2-0 à la pause, grâce à Vinícius Júnior et Jude Bellingham), le Real Madrid a vu Rodrygo et Éder Militão quitter prématurément leurs coéquipiers, en raison de blessures diverses. Touché musculairement pour le premier, le diagnostic pourrait être plus lourd pour Militão, visiblement atteint au genou gauche. Pour rappel, le défenseur brésilien revient à peine d’une rupture des ligaments croisés de ce même genou.

Afin de pallier l’ancien du FC Porto, Raúl Asencio a été sollicité, lui dont l’accusation pour diffusion d’une vidéo à caractère sexuel impliquant une jeune fille mineure – avec deux autres coéquipiers du Castilla – est toujours d’actualité. Depuis le début de saison, le Real Madrid a déjà perdu Dani Carvajal (ligaments croisés du genou droit) et Thibaut Courtois (adducteur gauche).

En fin de première période, Lucas Vázquez a également été victime d’une contracture à la cuisse, mais est resté jusqu’à la mi-temps pour faire le nombre.

