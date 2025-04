Lucas Digne impressionné par le PSG

Une équipe Digne de ce nom.

Battu par le PSG ce mercredi soir au Parc des Princes en quart de finale allers de la Ligue des champions (3-1), Aston Villa va devoir créer l’exploit devant son public mardi prochain pour espérer rallier le dernier carré. La tâche s’annonce compliquée face à une formation parisienne très bien rodée. « C’est une très bonne équipe, très bien organisée aussi bien défensivement qu’offensivement. C’est un système de jeu différent de ce que j’avais pu connaître il y a quelques années, mais ça fonctionne très bien, et maintenant, ce sera à nous de trouver les failles », a estimé Lucas Digne au micro de Canal + après le revers.

Les Villans pourront peut-être capitaliser sur leur ouverture du score, résultat de leur « plan de jeu ». « On avait réussi à ouvrir le score, c’était le plus difficile à faire », a avoué le défenseur français. « On est contre une grande équipe, il faut le reconnaître, et ils ont eu des éclats comme la frappe de Doué, qui est incroyable. C’est à nous de faire le job au retour. Bien sûr, il faudra qu’on se découvre un peu plus, mais c’est encore jouable, et on va tout faire pour », a-t-il ajouté. Concernant les encouragements du prince William avant le match, Digne a expliqué qu’il « nous a souhaité bonne chance, c’est un grand fan et ça fait plaisir de le voir à chaque fois ».

« Grand fan » de Villa ou de Lucas Digne ?

