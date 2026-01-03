S’abonner au mag
  • Serie A
  • J18
  • Atalanta-Roma (1-0)

La Roma tourne au ralenti

QB
La Roma tourne au ralenti

Atalanta 1-0 Roma

But : Scalvini (12e)

Les cadeaux, c’est terminé.

De retour chez lui, à Bergame, Gian Piero Gasperini est reparti les mains vides (1-0). La Roma a mordu la poussière contre l’Atalanta, piégée par un revenant : Giorgi Scalvini, qui n’avait plus joué depuis le 19 octobre, a en effet puni la défense giallorossa sur corner (1-0, 12e). Le seul tir cadré de la Dea, en première période. La Louve ne s’en est pas relevé, malgré les entrées d’Artem Dovbyk et Stephan El Shaarawy.

Occasion gâchée

Comme la Juventus, la Roma (cinquième du classement) passe à côté d’une belle occasion de se mêler au trio de tête. Le club romain marque clairement le pas avec quatre défaites sur ses six derniers matchs de championnat, mais sa drôle de série demeure : les Giallorossi ont conclu ce samedi une 30e rencontre consécutive… sans faire de match nul.

Celle-là, même Opta ne l’avait pas.

Un supporter de l’Atalanta marque un but en plein match et chambre Mile Svilar

QB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

13
Revivez Monaco-Lyon (1-3)
Revivez Monaco-Lyon (1-3)

Revivez Monaco-Lyon (1-3)

Revivez Monaco-Lyon (1-3)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!