La Roma tourne au ralenti

Atalanta 1-0 Roma

But : Scalvini (12e)

Les cadeaux, c’est terminé.

De retour chez lui, à Bergame, Gian Piero Gasperini est reparti les mains vides (1-0). La Roma a mordu la poussière contre l’Atalanta, piégée par un revenant : Giorgi Scalvini, qui n’avait plus joué depuis le 19 octobre, a en effet puni la défense giallorossa sur corner (1-0, 12e). Le seul tir cadré de la Dea, en première période. La Louve ne s’en est pas relevé, malgré les entrées d’Artem Dovbyk et Stephan El Shaarawy.

Occasion gâchée

Comme la Juventus, la Roma (cinquième du classement) passe à côté d’une belle occasion de se mêler au trio de tête. Le club romain marque clairement le pas avec quatre défaites sur ses six derniers matchs de championnat, mais sa drôle de série demeure : les Giallorossi ont conclu ce samedi une 30e rencontre consécutive… sans faire de match nul.

Celle-là, même Opta ne l’avait pas.

