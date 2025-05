L’Atalanta stoppe la folle série d’invincibilité de la Roma

Atalanta 2-1 Roma

Buts : Lookman (9e), Sulemana (76e) // Cristante (32e)

La Ligue des champions revient à Bergame !

Sortie par Bruges en barrages cette année, l’Atalanta aura l’occasion de prendre sa revanche en 2025-2026. La Dea a assuré sa place dans le top 3 de la Serie A en battant la Roma, qui était invaincue depuis 19 journées de championnat, ce lundi (2-1). La connexion Charles de Ketelaere – Ademola Lookman a permis à l’Aatalanta de vite prendre les devants, avec le Nigérian à la finition (1-0, 9e), mais Bryan Cristante a égalisé de la tête (1-1, 32e).

La Louve aurait pu bénéficier d’un penalty pour une faute sur Manu Koné, mais l’arbitre a finalement rétropédalé après avoir visionné l’action (65e). Et l’Atalanta a tiré les marrons du feu grâce à l’entrée du jeune Ibrahim Sulemana (21 ans). Très peu utilisé depuis son arrivée à Bergame l’été dernier, le Ghanéen a profité de sa huitième apparition de la saison pour marquer son premier but sur une offrande de Lazar Samardžić (2-1, 76e). Le nul entre la Juventus et la Lazio offrait une opportunité en or à la Roma, mais l’équipe de Claudio Ranieri n’a pas su la saisir : à deux journées de la fin, elle occupe la sixième place, à un point du top 4 tant convoité…

Il faudra même surveiller Bologne et Milan dans le rétro.

