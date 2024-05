L'Atalanta fait une grosse opération en battant la Roma

Atalanta 2-1 Roma

Buts : De Ketelaere (18e et 20e) pour Bergame // Pellegrini (66e, SP) pour Rome

La semaine de rêve pour Bergame.

Trois jours après avoir décroché son ticket pour la finale de la Ligue Europa en éliminant Marseille, l’Atalanta a retrouvé ce dimanche la Serie A, où un choc de haute volée face à la Roma l’attendait. Et les garçons de Gian Piero Gasperini ont encore répondu présent (2-1), portés par un grand Charles De Ketelaere, ce qui leur permet de faire un pas de géant vers la Ligue des champions. Visiblement pas éreintés après leur duel face à l’OM, les Bergamasques ont fait la différence rapidement : sur un nuage, De Ketelaere a claqué un doublé en deux minutes, trop difficile à remonter par la suite pour la Roma.

Son premier pion est splendide : à la suite d’une ouverture de Gianluca Scamacca, le Belge se faufile dans la défense romaine avant d’enrouler une subtile frappe du droit (18e). Deux minutes plus tard, le voilà encore à la finition, cette fois servi sur une galette de Teun Koopmeiners (20e). En seconde période, les hommes de Daniele De Rossi ont bien tenté de se relancer grâce à un penalty généreux, obtenu par Tammy Abraham, et transformé par Lorenzo Pellegrini (66e), mais il en aurait fallu un peu plus pour revenir pour de bon dans la partie.

Résultat des courses : Bergame reste cinquième mais prend trois points d’avance sur la Roma, qui voit la C1 s’échapper, d’autant que l’Atalanta a un match de moins au compteur.