Pierre-Emerick Aubameyang explique ses pleurs contre l’Atalanta

L’Atalanta était-elle (beaucoup) plus forte que l’Olympique de Marseille ?

À regarder la demi-finale retour de Ligue Europa, largement remportée par les Italiens, la réponse semble être positive. Mais pour Pierre-Emerick Aubameyang, qui n’a pas encore digéré l’élimination de son équipe, la différence de niveau n’était pas si évidente si l’on en croit ses propos pour Colinterview. « Je pense que ça a été un mix de beaucoup de choses, parce qu’on fait un non-match au retour alors qu’on n’a pas le droit. Surtout que depuis le début de la compétition, je dis aux gars que ça peut être notre compétition et qu’on va aller au bout », a d’abord commencé l’ancien de Chelsea et d’Arsenal.

Et l’ex du Borussia Dortmund ou de Barcelone de continuer, expliquant notamment ses joues mouillées observées à la fin de la rencontre : « Déjà, le match aller… Pour moi, on est passé à côté. J’avais mon action, et ça me foutait les boules. Puis, je me dis que je suis plus à la fin de ma carrière qu’au début et que je ne sais pas si j’aurai encore la chance de toucher une demi-finale d’une Coupe d’Europe. Enfin, le point forcément le plus gros : c’est que c’est Marseille, tu vis la chose à 100%… Donc je n’ai pas pu retenir mes larmes. »

Ce n’est pas une récompense individuelle qui le consolera.