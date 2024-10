Pronostic Shakhtar Atalanta : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

L’Atalanta en mode européen face au Shakhtar

L’an passé, le Shakhtar Donetsk a encore remporté son championnat devant son grand rival du Dynamo Kiev et s’est donc qualifié pour la compétition aux grandes oreilles. Pour son entrée en lice dans cette Ligue des champions, la formation ukrainienne a signé un nul à Bologne (0-0). Lors de cette rencontre, Sudakov a raté un penalty dès la 4e minute qui aurait pu les mettre les siens sur la bonne voie. Sur le plan national, les hommes de Pusic ont des résultats irréguliers à l’image de son nul du week-end à Veres-Rivne (1-1). À la suite de cette rencontre, le Shakhtar se retrouve en 4e position du classement avec 6 points de retard sur le Dynamo Kiev.

De son côté, l’Atalanta Bergame a brillé sur la scène européenne l’an passé en remportant la Ligue Europa. La Dea est nettement moins à l’aise dans ce début d’exercice avec deux succès décrochés face à Lecce et la Fiorentina, et une 12e place en Serie A. Lors de la dernière journée, le club bergamasque a seulement obtenu le point du nul face à une autre formation participant à la Ligue des champions, Bologne (1-1). Arrivé cet été, Samardžić a égalisé dans le temps additionnel. En ouverture de la Ligue des champions, les hommes de Gasperini ont été tenus en échec à domicile par Arsenal, dans un match où Retagui a vu son penalty arrêter par Raya, lui qui a déjà marqué 4 buts en championnat. Cependant le contenu a été bon, et le club bergamasque semble avoir des ailes depuis quelque temps en coupes d’Europe. Déterminé de prendre 3 points, l’Atalanta devrait s’imposer contre une équipe du Shakhtar pas au mieux dans cette entame et qui est obligé de jouer ses matchs à domicile en Allemagne.

