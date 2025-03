L’Inter réalise un grand coup sur la pelouse de l’Atalanta

Atalanta 0-2 Inter Milan

Buts : Carlos Augusto (54e) et Martínez (87e) pour l’Inter

Exclusions : Ederson (81e) côté Atalanta // Bastoni (90e+5) côté Inter

Le bon coup, au bon moment.

Dans le gros choc du week-end en Italie, l’Inter a dicté sa loi sur le terrain de l’Atalanta ce dimanche (0-2) et fait une énorme opération en haut du classement de la Serie A. Globalement plus solides malgré plusieurs situations pour la Dea, les gars de Simone Inzaghi ont pris l’avantage sur corner grâce à une tête de Carlos Augusto (0-1, 54e). La mission s’annonçait alors difficile pour l’Atalanta, et elle a pris encore plus de plomb dans l’aile quelques instants plus tard.

Martinez, toujours présent

Ederson a en effet pété une durite et pris deux cartons jaunes coup sur coup, laissant ses potes à dix (81e). Quelques minutes après, Lautaro Martínez est venu clore les débats d’un pétard croisé (0-2, 87e). Le calice jusqu’à la lie pour Bergame, qui a aussi vu son entraîneur Gian Piero Gasperini être exclu. Tout comme Alessandro Bastoni pour l’Inter dans le temps additionnel, mais sans grosse conséquence pour les Milanais (90e+5).

L’Inter s’échappe en haut du classement avec trois points d’avance sur Naples et six, désormais, sur l’Atalanta.

