L'Inter et Dumfries concassent l'Atalanta et filent en finale

Inter 2-0 Atalanta

Buts : Dumfries (47e, 61e)

C’est ce qu’on appelle se faire Dumfrieser.

Dans la première demi-finale de la Supercoupe d’Italie, l’Inter a éliminé l’Atalanta à Riyad (Arabie saoudite) ce jeudi soir (2-0). Tenant du titre depuis 2021, les Nerazzurri mettent directement en difficulté leur adversaire du soir, remanié par ailleurs. Suite à une percée à droite de Marcus Thuram, Lautaro Martinez, puis Henrikh Mkhitaryan ont l’opportunité de marquer, en vain (1e). Il faut ensuite plusieurs exploits de Marco Carnesecchi, notamment sur une reprise de volée de Martinez (10e), pour permettre à son équipe de ne pas couler.

Qui a dit qu'un plat du pied ne pouvait pas être puissant ? Magnifique contre-attaque, et ça fait 2-0 pour l'Inter en demi-finale de Supercoupe d'Italie#lequipeFOOT pic.twitter.com/C0TTodYSmR — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 2, 2025

Tout se décante au retour des vestiaires. Sur un coup franc, Yann Bisseck dévie le cuir de la tête en direction de Denzel Dumfries, qui contrôle avant de marquer d’une magnifique reprise de volée acrobatique (1-0, 47e). Sublime, mais le Néerlandais a encore faim. Servi plein axe par Federico Dimarco, le piston droit lâche un missile qui s’écrase sous la barre avant de finir au fond des filets (2-0, 61e). Avec les entrées d’Ademola Lookman, Charles De Ketelaere et d’Ederson, les hommes de Gian Piero Gasperini retrouvent l’espoir, notamment grâce à un pion du Brésilien sur un centre du meilleur joueur africain de 2024 mais ce but est refusé pour une situation de hors-jeu. La Dea accuse le coup et ne parviendra jamais à revenir dans la partie, à cause en partie d’une magnifique double parade de Sommer dans le money time (90e). Grâce à ce succès, l’Inter poursuit sa série d’invincibilité face à l’Atalanta, qui s’étire depuis le 11 novembre 2018, mais se qualifie surtout pour la finale de la Supercoupe d’Italie. Le rendez-vous est programmé lundi, et ce sera face à la Juventus ou l’AC Milan.

Ça promet.

