Pronostic Inter Atalanta : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter domine l’Atalanta

Vainqueur de la dernière Serie A, l’Inter Milan souhaite réaliser le doublé lors de cette saison mais s’attend à faire face à la concurrence de la Juventus ou du Milan. Les hommes de Simone Inzaghi ont difficilement lancé leur saison en étant tenu en échec par le Genoa (2-2). Lors de cette rencontre, la formation intériste a pensé avoir fait le plus dur en prenant le score en sa faveur à 5 minutes de la fin. Finalement, les Intéristes ont craqué lors des dernières secondes en concédant l’égalisation. Décisif, lors de ce match, Marcus Thuram avait signé un doublé pour son équipe. Ensuite, l’Inter s’est reprise à Giuseppe-Meazza en prenant le meilleur sur Lecce (2-0) avec des réalisations de Darmian et Çalhanoğlu. Le capitaine Lautaro Martinez, excellent l’an passé et grand artisan du titre de l’Inter en Serie A et de l’Argentine en Copa América, n’a toujours pas trouvé le chemin des filets. Forfait sur le dernier match, il est de retour ce soir. Lors de l’intersaison, les Nerazzurri se sont renforcés avec les arrivées de Taremi ou Zieliński.

En face, l’Atalanta Bergame a aussi livré une très belle saison en terminant 4e de la Serie A et surtout en remportant brillamment la Ligue Europa. Pour lancer cette saison, la Dea s’est inclinée en Supercoupe d’Europe face au grand Real Madrid (2-0). Ensuite, les protégés de Gasperini se sont repris en championnat où ils ont surclassé Lecce (0-4) avec un doublé de Retegui. L’international italien est arrivé pour compenser la lourde blessure de Scamacca. L’ancien joueur du Genoa s’est rapidement adapté dans sa nouvelle équipe, puisqu’il a également été buteur lors de la défaite des siens face au Torino (1-2). Face au Toro, les Bergamasques ont eu l’opportunité d’égaliser en fin de rencontre, mais Pašalić a raté son penalty. Dans cette période de transferts, l’Atalanta est perturbée par les sollicitations, puisque Koopmeiners et Lookman ont des envies d’ailleurs. À domicile, l’Inter devrait prendre le dessus sur l’Atalanta Bergame.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

