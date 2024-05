M'Baye Niang sauve Empoli, Frosinone relégué en Serie B

L’Italie n’aura « que » 5 clubs en Ligue des champions la saison prochaine.

Vainqueur de la Ligue Europa face au Bayer Leverkusen en milieu de semaine, l’Atalanta a visiblement décuvé puisque les hommes de Gian Piero Gasperini ont roulé sur le Torino (3-0) grâce à des buts des inévitables Scamacca et Lookman avant que l’ancien monégasque Mario Pasalic n’inscrive le but du K-O sur penalty. Avec ce succès, la Dea – à qui il reste encore une journée de championnat face à la Fiorentina – est assurée de terminer dans le Top 4 de Serie A. Pour le plus grand malheur de la Roma qui aurait pu s’offrir une qualification inespérée en Ligue des champions en cas de 5e place de l’Atalanta.

Mais dans cette dernière journée, le vrai suspense avait lieu en bas de tableau avec trois équipes qui luttaient pour éviter de rejoindre Sassuolo et la Salernitana en Serie B. Et à ce petit jeu c’est Empoli qui a d’abord pris les devants en ouvrant le score face à la Roma. Mais ça, c’était avant que Houssem Aouar ne vienne refroidir le Stadio Carlo Castellani juste avant la pause. Pendant ce temps-là, dans l’autre match de la peur entre Frosinone et Udinese, Keinan Davis marque le but de la délivrance pour les visiteurs. À ce moment-là, c’est Empoli qui est relégué mais il suffit d’un but pour envoyer Frosinone à l’étage inférieur. Sauf que le chrono tourne et le temps additionnel a démarré. C’est le moment choisi par M’Baye Niang pour sortir de sa taverne et assomer Mile Svilar (2-1). Les supporters de Empoli peuvent exploser : ils seront encore en Serie A la saison prochaine et c’est donc Frosinone qui reprend ‘ascenseur et retourne en Serie B.

Sinon, le Napoli a enchaîné un 6e match sans victoire pour finir la saison par un nul contre Lecce (0-0). Un match qui était à la mode dans cette dernière journée puisque la Lazio a partagé les points avec Sassuolo (1-1) et l’Inter a fait de même avec Hellas Vérone malgré un doublé de Marko Arnautović (2-2).

La France est prévenue : l’Autrichien Marko Arnautović est chaud. Et M’Baye Niang a opté pour le Sénégal.

Atalanta 3-0 Torino

Buts : Scamacca (26e), Lookman (43e) et Pasalic (71e sp) pour l’Atalanta

Naples 0-0 Lecce

Empoli 2-1 Roma

Buts : Cancellieri (13e) et Niang (93e) pour Empoli // Aouar (45e) pour la Roma

Lazio 1-1 Sassuolo

Buts : Zaccagni (60e) pour la Lazio // Viti (66e) pour Sassuolo

Hellas Vérone 2-2 Inter Milan

Buts : Noslin (16e) et Suslov (37e) pour Vérone // Arnautovic (10e et 45e) pour l’Inter

Frosinone 0-1 Udinese

But : Davis (76e) pour Udinese