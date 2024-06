Quels clubs envoient le plus de joueurs à l’Euro 2024 ?

L’Internazionale, littéralement.

Vendredi, l’Allemagne va donner le coup d’envoi de son Euro. L’attente est longue depuis la fin de la saison de clubs et au contraire du tournoi olympique, les clubs ont lâché leurs joueurs pour cette compétition. Parmi les clubs qui voient beaucoup de joueurs partir défendre les couleurs de leur pays, c’est l’Inter Milan qui est le plus grand pourvoyeur de talents avec 12 joueurs, répartis dans 6 sélections : Alessandro Bastoni, Matteo Darmian, Federico Dimarco, Nicolò Barella et Davide Frattesi (Italie), Hakan Çalhanoğlu (Turquie), Benjamin Pavard et Marcus Thuram (France), Stefan de Vrij et Denzel Dumfries (Pays-Bas), ainsi que Yann Sommer (Suisse), Marko Arnautović (Autriche) et Kristjan Asllani (Albanie).

Le Real Madrid, Manchester City et le Paris Saint-Germain envoient eux aussi 12 joueurs (dont 5 avec la France pour le club de la capitale), tandis que le Barça bat son record de joueurs présents à un Euro avec 11 participants malgré le forfait de Frenkie de Jong. Le précédent record datait de l’Euro 2000, avec un total de 10 joueurs envoyés.

Avec la récente cascade de blessés, quel club va réussir à passer entre les gouttes ?

