Les Pays-Bas perdent un nouveau joueur sur blessure

Deux de perdus, un de retrouvé.

Au lendemain de l’annonce du forfait du Frenkie de Jong pour l’Euro, les Pays-Bas ont annoncé le nom de son remplaçant numérique dans la liste définitive. Il s’agit de Ian Maatsen, latéral gauche du Borussia Dortmund. Le Néerlandais de 22 ans, présent dans la préliste de 30 joueurs avant d’être retiré, rejoindra le groupe dans la journée à Wolfsburg, a annoncé sa sélection dans un communiqué.

Les Oranje perdent également un autre élément au milieu de terrain, en la personne de Teun Koopmeiners. Le joueur vainqueur de la Ligue Europa avec l’Atalanta s’est blessé à l’aine durant l’échauffement avant le match contre l’Islande. Malgré les deux forfaits, Ronald Koeman a fait le choix de ne prendre qu’un seul remplaçant, réduisant sa liste à 25 joueurs.

🦁 Ian Maatsen will join Oranje's training camp in Wolfsburg later today.

See you soon, Ian! 👊#NothingLikeOranje pic.twitter.com/K129NaIgIz

— OnsOranje (@OnsOranje) June 11, 2024