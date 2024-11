Koeman autorise deux joueurs à retourner dans leurs clubs pour souffler

Fragile comme une tulipe.

Ronald Koeman, dont le nom signifie littéralement « homme vache » en néerlandais, a permis à ses deux destriers de retourner brouter paisiblement le gazon de leurs clubs. Le sélectionneur a en effet choisi de libérer Frenkie de Jong et Virgil van Dijk, leur épargnant un dernier match sans enjeu contre la Bosnie, mardi soir.

Virgil van Dijk and Frenkie de Jong are not part of the squad for our final group stage game against Bosnia and Herzegovina in the #NationsLeague. ℹ️ @RonaldKoeman: “For both Frenkie and Virgil it is better for them to leave the training camp at this moment. That decision was… pic.twitter.com/EPcqG31Aux

— OnsOranje (@OnsOranje) November 18, 2024