Ibrahima Konaté ravi de la réaction des Bleus en Italie

Le brassard lui va si bien.

Tenus en échec au bout d’un match très décevant face à Israël (0-0), jeudi, Ibrahima Konaté et les Bleus ont bien réagi ce dimanche sur la pelouse de San Siro face à l’Italie (1-3). En l’emportant tranquillement, les hommes de Didier Deschamps se sont même emparés de la première place du groupe 2 d’une Ligue des nations dont la phase finale se disputera en 2025.

« Il fallait une remise en question »

De quoi ravir leur capitaine du soir. « On était en mission. Dès le début, à l’échauffement, ça s’est vu qu’on était là pour gagner, a balancé Ibrahima Konaté après la rencontre. Les mots du capitaine ? Ce ne sont pas les mots du capitaine qui étaient importants, ce sont les mots de toute l’équipe. Il était important que tout le monde puisse parler dans le vestiaire. »

Et d’ajouter : « Contre Israël, c’est vrai qu’on a eu les occasions de tuer le match et ça ne s’est pas fait. Au-delà de ça, il fallait une remise en question individuelle et collective et c’est ce qu’on a fait. On est super contents parce qu’on a mis de l’envie, on a montré un beau visage et c’est ce qu’on retient. »

Sans cagoule, c’est vrai que c’est plus facile.

Lucas, Digne de confiance