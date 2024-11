L’Angleterre coule l’Irlande et remonte en Ligue A

Angleterre 5-0 Irlande

Buts : Kane (53e, SP), Gordon (56e), Gallagher (58e), Bowen (76e) et Harwood-Bellis (79e)

Des Three Lions en mode diesel.

Malgré une première mi-temps plutôt insipide, l’Angleterre a dépecé l’Irlande ce dimanche lors de la 6e journée de Ligue des nations à Wembley. Pour le dernier match de l’intérim de Lee Carsley avant l’arrivée de Thomas Tuchel sur le banc, les Anglais ont soigné la sortie du technicien de 50 ans qui termine avec un bilan de 5 victoires en 6 matchs. Et ainsi un retour en Ligue 1 de la Ligue des nations pour l’Angleterre, poids lourds de la Ligue B. Mais ce succès s’est construit uniquement en seconde période, donc, pour des Three Lions qui ont mordu trois fois en cinq minutes avant l’heure de jeu.

Premières pour Gallagher, Livramento et Harwood-Bellis

Un penalty de Kane a lancé la machine avant que Gordon et Gallagher ne tuent tout suspense rapidement, ce dernier inscrivant ainsi son premier but avec la sélection. Soir de première également pour Tino Livramento (Newcastle, 22 ans), et Taylor Harwood-Bellis (Southampton, 23 ans). Entré en jeu à la 62e minute, le défenseur central de Southampton en a profité pour inscrire son premier but avec l’Angleterre d’une tête piquée, bien servi par Bellingham (5-0, 79e).

De quoi ramener l’Angleterre à une place plus appropriée à son rang, en Ligue A.

L’Angleterre nargue son voisin irlandais