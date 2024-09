L’Angleterre nargue son voisin irlandais

Dans la Ligue B, je demande… l’Angleterre.

Rétrogradés après leur chemin de croix lors de la dernière édition, les Three Lions ont idéalement démarré leur opération reconquête en Irlande (0-2). Les hommes du (déjà) controversé Lee Carsley n’ont pas laissé de place au doute : Caoimhín Kelleher s’est opposé à Anthony Gordon, mais l’attaquant a remis le ballon dans la boîte, et Declan Rice a fusillé le portier au niveau du point de penalty (11e). Jack Grealish a porté le coup de grâce avant même la demi-heure de jeu en concluant un superbe mouvement collectif d’un tir au ras du sol (26e). Kelleher, lui, a tenu la baraque jusqu’au bout pour éviter l’humiliation en repoussant les tentatives de Jarrod Bowen (90e+3) et Bukayo Saka (90e+4).

Declan Rice à la passe, Jack Grealish à la finition : un but 100% irlando-anglais mais surtout une superbe réalisation pour le 2-0 en faveur de l'Angleterre ! Suivez Irlande-Agleterre en direct sur la chaine L'Équipe : https://t.co/bZzATUPkNL #lequipeFOOT pic.twitter.com/lNFHeMtGBF — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) September 7, 2024

Entré à la 77e minute, le Lillois Angel Gomes a profité de ce « derby » pour honorer sa première sélection. Les Anglais s’installent en tête du groupe 2 avant de recevoir la Finlande mardi. En parallèle, dans le groupe 1, la Géorgie a atomisé la Tchéquie (4-1). Khvicha Kvaratskhelia a lancé le festival sur penalty (33e), avant que Giorgi Chakvetadze (53e), Georges Mikautadze (63e) et Giorgi Kochorashvili (66e) enfoncent le clou avec trois buts en moins d’un quart d’heure.

Signé Willy.

