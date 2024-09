Dans la tourmente, le sélectionneur de l'Angleterre refuse de chanter l'hymne

« Si Carsley ne chante pas l’hymne, il ne peut pas s’attendre à manager l’Angleterre. »

Voilà ce que l’on peut lire ce samedi en Une des pages sport du Telegraph. Même son de cloche du côté du Daily Mail, où un édito appelle à son renvoi immédiat, parlant de son refus de chanter le God Save the King comme « une trahison ». En dépit des critiques, le sélectionneur intérimaire de l’Angleterre Lee Carsley a respecté sa parole en restant muet lorsque les hymnes ont retenti ce samedi contre l’Irlande.

L’ancien milieu de terrain a toujours refusé de chanter l’hymne irlandais, quand il représentait son pays, ou celui de l’Angleterre en tant que sélectionneur des jeunes. « C’est quelque chose qui m’a toujours gêné quand je jouais pour l’Irlande. Je ne l’ai jamais fait. Je craignais que mon esprit ne s’égare », expliquait-il en citant « le temps entre l’échauffement et l’entrée » sur le terrain. « J’ai toujours été très concentré sur le match et sur mes premières actions. J’ai repris cela dans mon travail d’entraîneur. Nous avions aussi l’hymne national avec les moins de 21 ans (mais) à ce moment-là, je pense à la façon dont l’adversaire va se mettre en place et à nos premières actions du match. »

God Save le roi du silence.

