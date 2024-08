L'Angleterre nomme un sélectionneur intérimaire

He’s staying home.

À la recherche d’un nouveau sélectionneur pour succéder à Gareth Southgate, l’Angleterre a enfin trouvé son homme… pour le moment. La fédération anglaise a annoncé, ce vendredi, l’arrivée de Lee Carsley en tant qu’entraîneur intérimaire des Three Lions. Âgé de 50 ans, le technicien occupait depuis 2021 le poste de sélectionneur des U21.

Ancien joueur de Coventry, Sheffield, Brentford, Manchester City et Birmingham, il fera ses débuts en tant qu’entraîneur principal d’une équipe A. Il dirigera Harry Kane, Jude Bellingham et les autres stars anglaises dès le 2 septembre pour les deux premières journées de la Ligue des nations, où l’Angleterre figure désormais dans la Ligue B. Un joli clin d’oeil du destin : l’ancien international irlandais fera ses débuts le 7 septembre contre… l’Irlande, avant de se frotter à la Finlande trois jours plus tard.

Lee Carsley has been appointed interim head coach of the #ThreeLions ahead of the start of our #NationsLeague campaign.

— England (@England) August 9, 2024