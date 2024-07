Gareth Southgate n’est plus le sélectionneur de l’Angleterre

Gareth prend la porte.

L’avenir du sélectionneur anglais à la tête des Three Lions était discuté depuis la défaite de l’Angleterre en finale de l’Euro 2024 face à l’Espagne, c’est désormais officiel : Gareth Southgate quitte son poste. À travers une lettre ouverte publiée sur le site de la fédération, l’entraîneur de 53 ans a annoncé son départ après 102 matchs officiels. La deuxième finale perdue de suite à l’Euro aura donc été fatale. En charge de l’équipe nationale anglaise depuis huit ans et malgré une génération de joueurs extrêmement talentueux, il n’a pas su faire revenir le football à la maison, et gagner un titre qui leur échappe depuis maintenant 58 ans et la victoire lors de la Coupe du monde 1966.

Malgré les déceptions, Gareth Southgate regarde vers l’avenir concernant sa désormais ex-sélection : « L’équipe que nous avons emmenée en Allemagne est pleine de jeunes talents, et ils peuvent gagner le trophée dont nous rêvons tous. Je suis si fier d’eux. » Les Three Lions doivent maintenant se mettre en quête d’un successeur, et les bruits de couloir ne manquent pas depuis quelques jours. Selon le Sun, Thomas Tuchel serait très intéressé par le poste, tandis que le Guardian évoque des noms comme Eddie Howe (Newcastle), Graham Potter (libre) et Lee Carsley (Angleterre U21), mais aussi les légendes Frank Lampard (libre) et Steven Gerrard (Al-Ettifaq, Arabie saoudite).

Faites vos jeux.

