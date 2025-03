L'Angleterre enchaîne, Reece James régale !

Angleterre 3-0 Lettonie

Buts : James (38e), Kane (68e), Eze (76e)

Pas de mistake pour Tuchel.

L’Angleterre a logiquement maîtrisé la Lettonie lundi soir à Wembley (3-0). Titularisé en sélection pour la première fois depuis deux ans et demi, Reece James a soigné son come-back sur coup franc en brossant un ballon délicieux aux 25 mètres délicieux (1-0, 38e). Il a cependant fallu attendre la dernière demi-heure pour que les Three Lions, longtemps ronronnants, passent la seconde.

Déjà buteur contre l’Albanie vendredi, Harry Kane a remis ça en réceptionnant le centre rasant de Declan Rice (2-0, 68e). Sa 71e réalisation sous le maillot national. Le feu follet de Crystal Palace, Eberechi Eze, s’est offert le mot de la fin, et son tout premier but international, d’une frappe déviée dans la surface (3-0, 76e). L’Angleterre fait la course en tête dans le groupe K, avec déjà trois points d’avance sur la concurrence.

Et le boulevard se changera en autoroute le 7 juin en Andorre.

Les autres résultats du soir

Pologne 2-0 Malte

Buts : Swiderski (27e, 51e)

Saint-Marin 1-5 Roumanie

Buts : Zannoni (67e) // Cevoli CSC (6e), Popescu (44e), Marin (55e S.P.), Hagi (75e S.P.), Alibec (90e+5)

Bosnie-Herzégovine 2-1 Chypre

Buts : Demirović (22e), Hajradinović (57e) // Pittas (45e+2)

Albanie 3-0 Andorre

Buts : Manaj (9e, 19e), Uzuni (90e+2)

