Le raté de l’année en Coupe arabe

MH
Le divertissement est total dans cette compétition.

Dans un match presque anecdotique, le numéro 7 de Bahreïn a gratifié le public de l’Education City Stadium d’un loupé mémorable. Après que le milieu soudanais Ammar Taifour a récupéré le ballon sur l’aile, il enchaîne avec un dribble très fin, presque synonyme de confiance, mais deux secondes plus tard, il envoie un cadeau piégé à son gardien qui redonne gracieusement la balle dans les pieds d’Ali Madan, lequel allume un pétard juste à côté des cages.

Raté comme la compète

Derrière cette action digne d’un bêtisier de fin d’année, Bahreïn s’est quand même imposé 3-1, histoire de repartir avec quelque chose à mettre sur la carte postale. Les Bahreïnis ont planté trois buts en mode service minimum, les Soudanais ont sauvé l’honneur, et tout le monde a pu vérifier que oui, ce match ne changerait strictement rien. Les deux nations étaient déjà éliminées avant même l’échauffement, et elles le resteront après.

Place aux quarts.

Coupe arabe : l’Algérie colle une fessée à Bahreïn

