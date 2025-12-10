Le raté de l’année en Coupe arabe

Le divertissement est total dans cette compétition.

Dans un match presque anecdotique, le numéro 7 de Bahreïn a gratifié le public de l’Education City Stadium d’un loupé mémorable. Après que le milieu soudanais Ammar Taifour a récupéré le ballon sur l’aile, il enchaîne avec un dribble très fin, presque synonyme de confiance, mais deux secondes plus tard, il envoie un cadeau piégé à son gardien qui redonne gracieusement la balle dans les pieds d’Ali Madan, lequel allume un pétard juste à côté des cages.

علي مادان يرفض استغلال خطأ دفاع منتخب السودان ويهدر أول أهداف البحرين 🇧🇭👀 تابعوا المباراة وباقي مواجهات #كأس_العرب_على_شاشا 🏆💫 شاهد الآن مجاناً وبدون تسجيل دخول 📺https://t.co/tNcetMtBiS pic.twitter.com/Ur3EefbbmN — شاشا سبورت (@Shasha_Sports) December 9, 2025

Raté comme la compète

Derrière cette action digne d’un bêtisier de fin d’année, Bahreïn s’est quand même imposé 3-1, histoire de repartir avec quelque chose à mettre sur la carte postale. Les Bahreïnis ont planté trois buts en mode service minimum, les Soudanais ont sauvé l’honneur, et tout le monde a pu vérifier que oui, ce match ne changerait strictement rien. Les deux nations étaient déjà éliminées avant même l’échauffement, et elles le resteront après.

Place aux quarts.

