La stat inquiétante de l’OM sur les entames de match

Le retour du fameux but en clair.

Comme contre Newcastle voilà deux semaines, l’Olympique de Marseille s’est d’abord rapidement retrouvé mené avant de renverser la situation sur la pelouse de l’Union saint-gilloise (2-3). Dans les faits, cela fait désormais quatre rencontres consécutives que les Phocéens concèdent l’ouverture du score dans le premier quart d’heure : Harvey Barnes pour les Magpies (6e), Emersonn pour Toulouse (14e), Ethan Mbappé pour Lille (10e) et donc Anan Khalaili pour l’USG (5e).

15 - Marseille a encaissé au moins un but dans le premier quart d'heure lors de ses quatre derniers matches toutes compétitions confondues, une première depuis janvier-février 1949 (4). Endormis. #USGOM pic.twitter.com/SvcF8TVggY — OptaJean (@OptaJean) December 9, 2025

Une fâcheuse habitude heureusement sans grande conséquence sur la scène européenne, mais qui leur a coûté cher en Ligue 1 (défaite 1-0 à Lille et nul 2-2 contre Toulouse). Surtout, une telle série négative n’était plus arrivée depuis les mois de janvier et février 1949, à en croire Opta.

Attention dimanche, le match démarre bien à 20h45 et pas à 21h contre Monaco.

Roberto De Zerbi est épuisé