L’OM et Aubameyang renversent Newcastle en quatre minutes

Dos au mur après 45 minutes et pratiquement éliminé de la course aux barrages, Pierre-Emerick Aubameyang a fait renaître l’espoir en seconde période pour le peuple marseillais avec un doublé en quatre minutes. Un succès final de 2 buts à 1 qui peut sonner comme un point de bascule pour les Olympiens et la fin de cette phase de ligue.

Olympique de Marseille 2-1 Newcastle United

Buts : Aubameyang (46e, 50e) pour les Phocéens // Barnes (6e) pour les Magpies

Avec seulement trois points en poche en cinq journées, l’heure n’était plus aux calculs pour les Marseillais : pour espérer se qualifier au mieux pour les barrages, il fallait une victoire impérative aux protégés de Roberto De Zerbi pour continuer d’espérer jouer la suite de la compétition. Les Anglais auront fait douter les Phocéens 45 minutes avec une ouverture du score précoce, avant que Pierre-Emerick Aubameyang ne vienne sonner la révolte et assurer le succès marseillais pour un score final de 2 à 1.

Défendre pour mieux piquer

Si face à l’Atalanta, la sentence était tombée en toute fin de match après un match totalement manqué de la part des Phocéens, le couperet est tombé beaucoup plus rapidement face à Newcastle. Acculés dès les premières minutes de jeu, à l’image de Leonardo Balerdi, handicapé par un carton jaune dès la troisième minute. Pierre-Emile Højbjerg a retardé l’échéance en repoussant sur sa ligne la reprise de la tête de Malick Thiaw (4e), mais la défense phocéenne n’a pas retenu la leçon. Deux minutes plus tard, l’arrière-garde marseillaise a manqué le chapitre expliquant que pour mettre hors jeu un joueur adverse, il fallait que la ligne défensive monte en même temps. Une donnée que n’ont pas oubliée Jacob Murphy et Sandro Tonali, l’Anglais a parfaitement remisé pour l’Italien qui a envoyé une sacoche dans la surface parfaitement reprise par Harvey Barnes, laissé seul au milieu de la surface marseillaise (0-1, 6e).

L'@OM_Officiel a encaissé au moins 1 but lors de chacun de ses 18 derniers matchs en @ChampionsLeague contre les équipes des 4 grands championnats. #OMNEW — Stats Foot (@Statsdufoot) November 25, 2025

Les Magpies ont ensuite parfaitement déroulé leur plan de jeu : se réunir à l’entrée de la surface à la perte du ballon et piquer en contre-attaque. Les mois passent pour les offensifs olympiens, mais les solutions pour affronter les blocs bas ne sont toujours pas trouvées. Pire encore, les Marseillais se sont toujours trouvés en délicatesse lors du dernier geste, à l’image des tentatives de Pierre-Emerick Aubameyang (19e, 37e, 40e), Timothy Weah (31e) et Igor Paixão (34e).

Aubameyang renouvelle l’héritage de Drogba

Mais les Olympiens n’ont pas pu se rendre sans se battre. Qui sait ce que Roberto De Zerbi a pu dire à ses ouailles à la pause ; s’il les a houspillés, s’il a axé son discours sur l’importance capitale de remporter le match, ou sur la physionomie de la demi-finale retour de Coupe UEFA jouée entre l’OM et Newcastle en mai 2004. En tout cas, Aubameyang s’est lui beaucoup inspiré de son prédécesseur Didier Drogba. Ce 6 mai 2004, celui qui est devenu par la suite une icône outre-Manche avait inscrit un doublé, tout comme Aubameyang ce 25 novembre 2025.

C'EST EXCEPTIONNEL : AUBAMEYANG S'OFFRE UN DOUBLÉ EN 4 MINUTES ET PROPULSE L'OM DEVANT 🤯🤯 Cet OM / Newcastle s'enflamme et c'est à vivre sur CANAL+FOOT ⚡️#OMNUFC | #UCL pic.twitter.com/wEHp9h0erX — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 25, 2025

En difficulté tout au long du premier acte pour sa première titularisation, Darryl Bakola a pourtant posé la première pierre de la délivrance phocéenne en lançant parfaitement Aubam qui a bénéficié de la sortie hasardeuse de Nick Pope pour permettre aux siens de revenir à hauteur de Newcastle (1-1, 46e). Le Vélodrome, reboosté par cette égalisation, a poussé d’une seule voix Timothy Weah quatre minutes plus tard lors de sa chevauchée sur le côté droit. Un rush solitaire qui s’est achevé par un centre au cordeau pour l’inévitable Aubameyang qui a placé son pied devant celui du défenseur des Magpies et de Pope (2-1, 50e), devenant ainsi le plus vieux joueur à inscrire un doublé en Ligue des champions avec un club français. La défense marseillaise est ensuite parvenue à faire le dos rond pour éviter une mauvaise surprise comptable et s’offrir un deuxième succès en cinq matchs de C1 et pour le moment un retour dans la zone des barragistes. Les plus taquins y verront peut-être le signe qu’un rachat saoudien du club phocéen n’était peut-être finalement pas la meilleure opportunité qui soit.

Olympique de Marseille (4-3-3) : Rulli – Weah, Pavard, Balerdi, Emerson – Vermeeren, Højbjerg, Bakola (O’Riley, 62e) – Greenwood (Gomes, 88e), Aubameyang (Vaz, 90e+2) – Paixão. Entraîneur : Roberto De Zerbi.

Newcastle United (4-3-3) : Pope – Livramento (Hall, 61e), Thiaw, Schär (Elanga, 61e), Burn – Guimarães, Tonali, Willock (Ramsey, 72e) – Murphy (Miley, 61e), Gordon (Woltemade, 72e), Barnes. Entraîneur : Eddie Howe.

