Les notes de l’OM contre Newcastle

Par Clément Gavard
On peut tout rater avant de devenir le héros d’une soirée, cette belle leçon de vie est signée Pierre-Emerick Aubameyang. Un OM renversant contre Newcastle, avec Leonardo Balerdi qui a tenu plus de 90 minutes sous la menace d’une deuxième biscotte et un Géronimo Rulli incassable. Littéralement.

Gerónimo Rulli

Comme les blasons des clubs posés à la sortie des vestiaires dans les stades, il mérite une mode ridicule pour que les adversaires pensent à ne pas lui marcher dessus.

Note de la rédaction 9/10
Timothy Weah

Ne jamais envoyer un CV et une lettre de motivation un mardi soir à 22h23, voyons ! Oui, même quand c’est pour postuler en Premier League.

Note de la rédaction 7/10
Benjamin Pavard

Pas besoin d’être le personnage principal pour être l’un des plus importants pour faire une belle histoire. Neville Londubat.

Note de la rédaction 7/10
Leonardo Balerdi

Le journal d’un défenseur qui a joué un match sans carton jaune. Auteur : Leonardo Balerdi. Éditeur : Fayard. Date de parution : 10/12/2025.

Note de la rédaction 7/10
Emerson Palmieri

Belle tentative pour relancer le suspense comme face au Sporting, mais cette fois ça n’a pas fonctionné.

Note de la rédaction 5/10
Arthur Vermeeren

70% de la surface de la Terre est couverte par l’eau. Le reste est couvert par Arthur Vermeeren. Ah, ça fait du bien de pouvoir recycler des vannes !

Note de la rédaction 7/10
Pierre-Emile Højbjerg

Le Genoa commençait à se frotter les mains en voyant sa première période, puis Tottenham s’est dit qu’il n’aurait pas fait de mal mercredi au Parc des Princes en assistant à la seconde.

Note de la rédaction 7/10
Darryl Bakola

On a vérifié : le 25 novembre 2008, à 17 ans, on était en train de passer notre soirée à réviser un cours de philo en jetant un œil aux buts de Jean II Makoun et Karim Benzema contre la Fiorentina. Donc bon, respect pour la bonne grosse simulation et la passe dé. Remplacé par Matt O’Riley (62e), à ne pas confondre avec le terrible Ryan O’Reilly dans Oz.

Note de la rédaction 6/10
Mason Greenwood

Sacré match, il va vraiment faire du bien à la Jamaïque contre la Nouvelle-Calédonie en mars. Remplacé par Angel Gomes (88e), pas dans les petits papiers de Thomas Tuchel non plus.

Note de la rédaction 7/10
Igor Paixão

Ces petits jeunes attaquants qui ont bouffé des compils Youtube des courses défensives d’Ousmane Dembélé en 2024-2025, c’est trop touchant !

Note de la rédaction 4/10
Pierre-Emerick Aubameyang

Zohran Mamdani est bien gentil avec Pascal Cygan et Sébastien Squillaci, mais il est prié d’ajouter un autre ancien Gunner dans sa liste de noms auxquels il pense en tartinant sa biscotte du matin. Remplacé par Robinio Vaz (90e+2), bientôt dans toutes les pensées d’Emmanuel Macron.

 

 

Note de la rédaction 8/10
Nick Pope

Belle course sur Strava.

Note de la rédaction 3/10
