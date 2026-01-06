S’abonner au mag
Erik ten Hag se relance à Twente... mais pas comme coach

Sera-t-il de nouveau prophète en son pays ?

Après avoir brillé à Go Ahead Eagles, Utrecht et l’Ajax, Erik ten Hag avait cédé aux sirènes de l’étranger. Et pas n’importe lesquelles. Le coach néerlandais est effectivement allé se casser les dents sur le banc de Manchester United, puis a cru être capable de remplacer Xabi Alonso au Bayer Leverkusen, pour un bilan de deux licenciements en autant d’expériences. Celle en Allemagne n’aura d’ailleurs duré que trois mois.

Une reconversion inattendue

À 55 ans, l’entraîneur demi-finaliste de la Ligue des champions 2019 avec la génération Frenkie de Jong était attendu à Amsterdam pour se relancer dans le club où il a déjà officié cinq ans. Finalement, ce mardi, le FC Twente, actuellement septième d’Eredivisie, a surpris son monde en publiant un communiqué officialisant l’arrivée de Ten Hag chez lui.

Erik ten Hag intégrera l’organigramme de son club formateur début février, avant de devenir directeur technique à la fin de la saison, en lieu et place de Jan Streuer, histoire de s’éloigner du métier stressant d’entraîneur. « Avec mon expérience dans le développement des jeunes, la construction d’équipes et la culture du très haut niveau, je veux renforcer les fondations techniques du club afin que le FC Twente puisse durablement réaliser son potentiel en tant que vitrine régionale », a-t-il fait savoir dans le communiqué. Signe d’un projet à long terme, il a signé un contrat courant jusqu’en 2028.

Quoi ?! Il n’a pas voulu retourner à Manchester United ?

