Pronostic Nice Twente : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue Europa

Nice avance enfin en C3 face à Twente

Nice avait réalisé une saison intéressante l’an passé, ponctuée par une 5e position en Ligue 1. Grâce à cette place, la formation azuréenne s’est assurée de participer à la Ligue Europa. Arrivé cet été pour remplacer Farioli, Franck Haise ne peut que constater les difficultés de sa formation sur le plan européen. En effet, les Aiglons ont disputé 3 rencontres et ont seulement récolté 1 point lors du nul contre la Real Sociedad (1-1). Lors des 2 matchs suivants, le Gym s’est incliné en déplacement face à la Lazio (4-1) et plus surprenant à Ferencváros (1-0). Malgré ce maigre bilan, Nice est toujours dans le coup mais doit pour cela se reprendre rapidement avec cette opposition à domicile face à Twente. Pour la première fois de la saison, le club niçois vient de remporter deux rencontres de suite face à Monaco (2-1) et sur la pelouse de Brest (0-1). Ces résultats face à des Européens devraient donner énormément de confiance aux hommes de Franck Haise. L’ancien coach lensois compte sur un Guessand en verve lors des derniers matchs, et déjà auteur de 6 buts en L1.

De son côté, Twente avait fini la dernière saison d’Eredivisie en 3e position, ce qui avait lui permis de participer aux barrages de la Ligue des champions. Lors de cette rencontre, la formation batave s’est inclinée face à Salzbourg et a ensuite été rebasculée en EL. Pour son premier match dans cette compétition, Twente est allé chercher un excellent nul sur la pelouse de Manchester United (1-1) avant de partager de nouveau les points à domicile contre le Fenerbahçe (1-1). Lors de la dernière journée, les hommes de Joseph Oosting ont subi la loi de la Lazio (0-2) dans une rencontre marquée par la rapide expulsion du portier Unnerstall. Sur la scène nationale, les partenaires de Van Wolfswinskel arrivent en confiance car à l’instar de Nice, ils se sont imposés lors des 2 dernières journées de championnat face à Heracles (5-0) et contre Willem II (1-0). À la faveur de ces performances, Twente est remonté à la 5e place avec 4 points de retard sur l’Ajax, 2e. Dans cette formation, on retrouve des éléments de qualité mais Sem Steijn, meilleur buteur actuel d’Eredivisie, est forfait ce jeudi. À domicile, Nice devrait se sortir de ce match compliqué face à Twente, privé de son gardien et de son meilleur buteur.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

