100 matchs à la suite : l’incroyable statistique de Jules Koundé

Pas le temps de souffler pour Jules Koundé.

L’ancien de Bordeaux n’a pas droit à la moindre pause depuis plus d’un an, ayant toujours disputé au moins une minute lors de chacune des rencontres officielles du FC Barcelone ou de l’équipe de France. Lors du match nul de ce samedi entre le Barça et le Real Betis (1-1), le Français a ainsi atteint un cap symbolique en enchaînant un 100e match consécutif, en club et en sélection. Il faut remonter au 25 novembre 2023, lors d’un match nul entre le Rayo Vallecano et Barcelone (1-1), pour voir le défenseur rester sur le banc durant les 90 minutes de jeu.

Critique envers le calendrier

Cette saison en club, Koundé a pris part aux 47 matchs des Blaugrana, dont 44 en tant que titulaire, pour un temps de jeu total de 3 901 minutes. Avec les Bleus, le défenseur enchaîne les capes sans interruption depuis le match nul face à la Grèce du 21 novembre 2023 (2-2), avec 18 rencontres sur 19 en tant que titulaire. Il avait aussi été le joueur le plus utilisé de l’année 2024 avec 69 matchs disputés. Pas sûr toutefois que ces statistiques impressionnantes fassent sourire l’intéressé, qui avait sévèrement critiqué la cadence infernale du calendrier lors du dernier rassemblement international : « Il faut comprendre que nous ne sommes pas des machines, et que pour donner aux fans de football ce qu’ils veulent voir, c’est-à-dire un match compétitif et avec de l’intensité, on a aussi besoin de repos. »

Quelques mois plus tôt, le joueur de 26 ans s’était aussi aligné sur la position de Rodri au sujet d’une éventuelle grève des footballeurs en guise de protestation. « C’est le seul moyen qu’on aura pour être entendus, soutenait-il. On voit qu’il y a de plus en plus de blessures à cause du manque de repos. Ceux qui vont jouer la Coupe du monde des clubs vont avoir moins de repos et joueront 70 matchs, ce qui serait une folie. »

Même plus le temps de s’acheter des fringues avec tout ça.

Le Betis accroche le Barça