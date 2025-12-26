Jules Koundé fête Noël en faisant un foot au Bénin

Deux salles, une ambiance.

Pendant que certains s’offrent un beach soccer avec des enfants à Dubaï, d’autres font à peu près la même chose au Bénin. Pour fêter Noël, Jules Koundé s’est envolé pour son pays d’origine, où, tout comme son coéquipier Lamine Yamal, le défenseur du FC Barcelone a troqué les pelouses de Liga pour taper la balle avec des enfants du coin.

🚨𝗪𝗔𝗧𝗖𝗛: Jules Koundé spends his vacation playing beach football with some kids in Africa. 🇧🇯⚽️🏖️pic.twitter.com/z7IQ5aOSHU — Viralitity (@Viralitity) December 26, 2025

Soutien à des œuvres caritatives béninoises

Fidèle à ses engagements, l’international français a aussi profité de son séjour pour apporter son soutien à plusieurs initiatives caritatives locales, dans le cadre du projet « Écris ton hymne », mené par l’association Patrimoinezer, qui a pour but d’orienter des enfants vers des activités artistiques. Sur une vidéo postée mercredi soir sur X, le soir du réveillon, on voit le défenseur déballer une valise remplie de ballons et de maillots (le tout aux couleurs de son club) et les déposer au pied d’un sapin.

Il pourrait gratter une place au classement des footballeurs les plus généreux.

Lamine Yamal tape la balle avec des enfants sur une plage de Dubaï