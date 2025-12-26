S’abonner au mag
  • International
  • France

Jules Koundé fête Noël en faisant un foot au Bénin

CM
Jules Koundé fête Noël en faisant un foot au Bénin

Deux salles, une ambiance.

Pendant que certains s’offrent un beach soccer avec des enfants à Dubaï, d’autres font à peu près la même chose au Bénin. Pour fêter Noël, Jules Koundé s’est envolé pour son pays d’origine, où, tout comme son coéquipier Lamine Yamal, le défenseur du FC Barcelone a troqué les pelouses de Liga pour taper la balle avec des enfants du coin.

Soutien à des œuvres caritatives béninoises

Fidèle à ses engagements, l’international français a aussi profité de son séjour pour apporter son soutien à plusieurs initiatives caritatives locales, dans le cadre du projet « Écris ton hymne », mené par l’association Patrimoinezer, qui a pour but d’orienter des enfants vers des activités artistiques. Sur une vidéo postée mercredi soir sur X, le soir du réveillon, on voit le défenseur déballer une valise remplie de ballons et de maillots (le tout aux couleurs de son club) et les déposer au pied d’un sapin.

Il pourrait gratter une place au classement des footballeurs les plus généreux.

Lamine Yamal tape la balle avec des enfants sur une plage de Dubaï

CM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!