Trois visages du foot français diplômés en même temps !

TJ
Trois visages du foot français diplômés en même temps !

Ça, c’est de la promo. Yohan Cabaye, Gaël Clichy et Dante ont récemment été diplômés par l’UEFA, et sont tous trois titulaires du graal pour tout technicien en Europe : la licence pro de l’instance européenne, qui leur permet désormais d’exercer les fonctions les plus importantes dans un club professionnel, d’entraîneur de l’équipe première à directeur sportif, que ce soit en France ou à l’étranger. L’obtention de ce diplôme, relayé par L’Équipe ce mardi, fait sens pour les deux premiers, respectivement directeur du centre de formation du PSG et entraîneur de Caen (National 1).

Dante toujours en activité… et déjà diplômé

C’est en revanche le troisième nom qui a tendance à étonner. Celui du Brésilien Dante, toujours en activité à 42 balais avec l’OGC Nice (à un âge où la plupart d’entre nous ont déjà eu une hernie discale) et qui joue très probablement la dernière saison de sa longue carrière professionnelle. Pas le temps de se reposer pour Dante, qui n’a même pas attendu de raccrocher les crampons pour se mettre les diplômes requis dans la poche. Bien décidé à préparer l’après, le Niçois se met dans les meilleures dispositions pour entrevoir sa future carrière de dirigeant.

Claude Puel a intérêt à ne pas se rater…

Affaire Epstein : l’entourage de Ribéry dénonce une fake news

TJ

